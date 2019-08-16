Путін нагородив пілотів, які замість Криму приземлились у кукурудзі під Москвою



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15 серпня літак «Уральських авіаліній» екстрено приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський»

Члени екіпажу літака Airbus А-321 «Уральських авіаліній» отримали ордени Мужності

Президент Росії Володимир Путін присвоїв звання Героїв Росії пілотам літака «Уральських авіаліній» Даміру Юсупову і Георгію Мурзіну, яким вдалося виконати екстрену посадку судна, в двигуни якого потрапили птахи, на кукурудзяному полі в Підмосков'ї.

Як повідомляє російська служба ВВС, Путін підписав указ про нагородження екіпажу повітряного судна.

«Командир повітряного судна і другий пілот нагороджені званнями Героїв Російської Федерації, всі інші члени екіпажу - орденами Мужності», - заявив президент РФ.

Нагадаємо, в четвер, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.