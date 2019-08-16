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    Путін нагородив пілотів, які замість Криму приземлились у кукурудзі під Москвою

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    <p>15 серпня літак &laquo;Уральських авіаліній&raquo; екстрено приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому &laquo;Жуковський&raquo;</p> - Путін нагородив пілотів, які замість Криму приземлились у кукурудзі під Москвою

    15 серпня літак «Уральських авіаліній» екстрено приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський»

    Члени екіпажу літака Airbus А-321 «Уральських авіаліній» отримали ордени Мужності

    Президент Росії Володимир Путін присвоїв звання Героїв Росії пілотам літака «Уральських авіаліній» Даміру Юсупову і Георгію Мурзіну, яким вдалося виконати екстрену посадку судна, в двигуни якого потрапили птахи, на кукурудзяному полі в Підмосков'ї.

    Як повідомляє російська служба ВВС, Путін підписав указ про нагородження екіпажу повітряного судна.

    «Командир повітряного судна і другий пілот нагороджені званнями Героїв Російської Федерації, всі інші члени екіпажу - орденами Мужності», - заявив президент РФ.

    Нагадаємо, в четвер, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». 

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

    В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.

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