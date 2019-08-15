Аварійна посадка літака в РФ: з'явилося відео попадання птахів в двигун



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Причиною зупинки двигунів стало зіткнення зі зграєю чайок

Момент попадання птахів в двигун лайнера Airbus A321 «Уральських авіаліній» в Підмосков'ї потрапив на відео.

Кадри на своєму YouTube-каналі публікує Ruptly.

На 40-секундному ролику, знятому з пасажирського салону, видно, як літак починає набирати висоту, а потім у нього спалахує правий двигун.

Нагадаємо, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з двигуном, що загорівся і який прямував в окупований Крим.

На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.