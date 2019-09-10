Пінчук заплатив $6 млн за послуги лобістів для репутації Януковича, – розслідування



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Віктор Пінчук заплатив майже $6 млн лобістам Януковича

Пінчук переказував гроші Полу Манафорту через компанію на Кіпрі

Український олігарх Віктор Пінчук заплатив щонайменше 5,7 мільйона доларів за послуги американських лобістів і британських піарників для покращення репутації президента Віктора Януковича на Заході в 2012 році.

Про це йдеться в розслідуванні «Голосу Америки».

Журналіст протягом двох тижнів вивчав документи судового процесу над колишнім юристом президента США Барака Обами і партнером вашингтонської юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга звинувачували в тому, що він не зареєстрував свою роботу на Януковича (проєкт Veritas) в базі іноземних агентів і приховав цю інформацію від американського уряду.

Про зустрічі з Пінчуком та його участь у фінансуванні проєкту Veritas ідеться у свідченнях Крейга, політконсультанта Януковича Пола Манафорта і координатора проєкту Ріка Гейтса, а також представника Пінчука в суді Дага Шоена. Крім того, прізвище українського мільярдера зафіксоване в документах і чеках про оплату послуг лобістів.

«Пінчук переказував гроші Полу Манафорту через компанію на Кіпрі, а вже він передав їх фірмі Skadden. Бізнесмен платив не лише за послуги написання звіту. Він оплачував поїздки юристів до України та Європи, включно з перельотами у бізнес-класі, проживанням в найдорожчих готелях Києва і добовими», ― говориться в розслідуванні.

Згідно з документами, Пінчук заплатив фірмі Skadden 4,6 мільйона доларів. На додачу, олігарх оплатив послуги піар-фірми FTI з Лондона за 9 місяців 2012 року ― щонайменше 720 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1,1 мільйона доларів за тодішнім курсом).

Загальна сума, яку Пінчук витратив на проєкт Veritas, склала щонайменше 5,7 мільйона доларів. Усе фінансування з боку Пінчука відбувалося неофіційно, публічно сума контракту між Міністерством юстиції України й американськими юристами обмежувалася 12 тисячами доларів.

Оскільки головною умовою Пінчука була повна анонімність, фірма Skadden не зареєструвала свою угоду з Мін’юстом у базі іноземних агентів США. Обсяг послуг, які юристи надавали уряду України, був замалий для офіційної вартості контракту, а це викликало б підозри з боку американських контрольних органів.

У згаданому звіті 2012 року компанії Skadden критикувалася діяльність Юлії Тимошенко, яка на той час була головним політичним конкурентом Віктора Януковича. Звіт був підготовлений на замовлення політконсультанта Януковича Пола Манафорта і використаний, щоб виправдати досудове утримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини.

На звернення «Голосу Америки» прокоментувати розслідування ані у Фонді Віктора Пінчука, ані в інвестиційній групі «EastOne», якою володіє олігарх, не відповіли.

Як повідомлялося, в офіційних документах, поданих лобістом Дагом Шоеном до Мін’юсту США, зазначалося, що Віктор Пінчук виплатив йому кілька сотень тисяч доларів за навчання англійської мови. Згідно з паперами, Пінчук працює з Шоеном для просування філантропічних проєктів та персонального бізнесу з 2011 року.

ГПУ викликала Віктора Пінчука на допит 27 серпня якості свідка в кримінальному провадженні щодо «чорної бухгалтерії» «Партії регіонів», проте на прохання бізнесмена допит перенесли, бо він був за кордоном.

Раніше колишній партнер політтехнолога Пола Манафорта Рік Ґейтс розповів, що президент-утікач Віктор Янукович намагався «відбілити» репутацію і переконати країни Заходу, що кримінальне переслідування Юлії Тимошенко справедливе. Для цього політконсультант Януковича Пол Манафорт замовив компанії Skadden Arps юридичний звіт про законність суду над Тимошенко. Профінансував звіт український олігарх Віктор Пінчук, заплативши за нього понад 4,5 мільйонів доларів.