Reuters: Манафорта звинуватили у відмиванні грошей

Кіпрська компанія передала Манафорту і Гейтсу 18,9 млн доларів для купівлі акцій та активів групи українських компаній Black Sea Cable

Кіпрська компанія Surf Horizon Limited подала позов проти колишнього глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта і його ділового партнера Річарда Гейтса, звинувативши їх у відмиванні значної грошової суми в 2008 році. Про це в середу повідомило агентство Reuters. Зазначається, що кіпрська компанія передала Манафорту і



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Пол Манафорт

Кіпрська компанія передала Манафорту і Гейтсу 18,9 млн доларів для купівлі акцій та активів групи українських компаній Black Sea Cable

Кіпрська компанія Surf Horizon Limited подала позов проти колишнього глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта і його ділового партнера Річарда Гейтса, звинувативши їх у відмиванні значної грошової суми в 2008 році.

Про це в середу повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що кіпрська компанія передала Манафорту і Гейтсу 18,9 млн доларів для купівлі акцій та активів групи українських компаній Black Sea Cable. Крім того, Матафорту і Гейтсу були виплачені 7,35 млн доларів в якості комісії на надання послуг.

За інформацією інших джерел, Манафорт і Гейтс привласнили собі понад 900 тис. доларів, так як реальна сума угоди була менше - 17,8 млн доларів. Передбачається, що частина цих коштів надійшла на рахунки компанії Манафорта, а частина - у фірму, якою курує Гейтс.

Нагадаємо, 15 грудня суд погодився звільнити Манафорта з-під домашнього арешту на період судового розслідування.

До слова, ЗМІ повідомиляли, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

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Джерело: РБК-Україна