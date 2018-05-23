Після перевірки пожежної безпеки в Україні закриють 155 ТРЦ

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ДСНС виявила понад 167 тисяч порушень

Під час перевірок щодо дотримання правил пожежної безпеки в об’єктах з масовим скупченням людей ДСНС виявила понад 167 тисяч порушень. У зв’язку з цим служба подала позови до суду щодо закриття 155 торгово-розважальних центрів. Про це під час доповіді в Кабінеті міністрів України повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

«Перевірками виявлено понад 167 тисяч порушень, з яких майже 63 тисячі, а це 37%, не усувались протягом тривалого часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався на об’єктах, розташованих у Чернівецькій області, де не виконано 59% раніше запропонованих заходів, у Волинській — 57%, Дніпропетровській — 55% та в Одеській області — 54%», — повідомив Чечоткін.

За словами голови ДСНС, всього на керівників об’єктів накладено 12 837 адміністративних стягнень. За порушення до суду подано позови до закриття 405 об’єктів, з них ТРЦ 155, лікарень — 30, дошкільних та шкільних закладів — 220.

