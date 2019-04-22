Проросійський Додон запропонував Зеленському зустрітися



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Президент Молдови Ігор Додон

Ігор Додон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і запропонував йому зустрітися

Президент Молдови Ігор Додон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і запропонував йому зустрітися. Про це йдеться на сайті президента Молдови.

«Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди вашого обрання на пост президента України і добрі побажання великих успіхів і удачі в реалізації поставлених цілей», - заявив Додон.

«Висловлюю надію, що багатовікові добросусідські, дружні відносини між нашими країнами і народами, засновані на конструктивній співпраці і взаєморозумінні, будуть і надалі успішно розвиватися і зміцнюватися. У цьому контексті, сподіваюся, що незабаром у нас з'явиться можливість зустрітися і комплексно обговорити порядок денний двосторонніх відносин», - наголосив він.

Минулого року Додон вже заявляв про наміри встановити контакти з офіційним Києвом. Тоді Петро Порошенко висунув чітку умову проведення зустрічі: відомий своїми проросійськими поглядами Додон мав визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму. Однак Ігор Додон цього так і не зробив. У відповідь на запитання про те, чи готовий він нарешті визнати російську агресію як у Придністров’ї, так і в Україні, молдавський політик уник конкретики, заявивши, що «кидати каміння – це справа минулого».

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.

Зазначимо, ЦВК на 18:50 вже обробила 98,80% бюлетенів, за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

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