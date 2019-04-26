У штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції



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Верховна Рада України Фото: Главком

«Розпуск можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає», - заявив Разумков

Спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що розпуск Верховної Ради можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає.

Про це Разумков заявив в ефірі ток-шоу на каналі «112 Україна».

«Розпуск можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає. Коаліція складається з двох фракцій. У цих фракціях не вистачає народних депутатів, тобто їх там менше, ніж 226. Коли до Андрія Парубія зверталися мільйон організацій, писали листи, просили надати поіменний список, скільки народних депутатів входить в коаліцію. Листи приходили - відповідь не надходила. До речі, це порушення чинного законодавства. Тому є прецедент того, що розпуск може мати місце», - заявив Разумков.

За його словами, «є певні часові обмеження».

«Сьогодні по-різному рахують юристи, найчастіше вони схиляються, що це 27 число (травня, - ред.). Саме тому, як нам здається, ЦВК затягує процес оприлюднення результатів, а потім Рада затягуватиме процес інавгурації, щоб він був після терміну, коли Рада може бути розпущена», - додав Разумков.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

Нагадаємо, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.

Натомість Конституційний суд України пообіцяв не чинити перешкод у здійсненні процедури приведення до присяги новообраного президента.