Зеленський і Додон під час телефонної розмови домовилися про зустріч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Молдови Ігор Додон

Додон побажав Зеленському «успіхів на відповідальній посаді»

Новообраний президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Молдови Ігорем Додоном.

Про це Додон повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Провів телефонну розмову з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з обранням на пост глави сусідньої держави і побажав успіхів на відповідальній посаді», – йдеться в повідомленні.

Додон додав, що під час розмови сторони обговорили відносини між Молдовою та Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес, а також домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч та обговорити актуальні питання.

Нагадаємо, 22 квітня президент Молдови Ігор Додон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і запропонував йому зустрітися.