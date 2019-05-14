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    Зеленський і Додон під час телефонної розмови домовилися про зустріч

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    Президент Молдови Ігор Додон - Зеленський і Додон під час телефонної розмови домовилися про зустріч
    Президент Молдови Ігор Додон

    Додон побажав Зеленському «успіхів на відповідальній посаді»

    Новообраний президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Молдови Ігорем Додоном.

    Про це Додон повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Провів телефонну розмову з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з обранням на пост глави сусідньої держави і побажав успіхів на відповідальній посаді», – йдеться в повідомленні.

    Додон додав, що під час розмови сторони обговорили відносини між Молдовою та Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес, а також домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч та обговорити актуальні питання. 

    Нагадаємо, 22 квітня президент Молдови Ігор Додон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і запропонував йому зустрітися.

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