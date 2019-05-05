Після терактів жителів Шрі-Ланки закликали здати в поліцію ножі



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Серія вибухів сталася у Шрі-Ланці 21 квітня на католицький Великдень Фото: Reuters

Після терактів, які сталися у квітні, спецслужби Шрі-Ланки конфіскували сотні одиниць зброї

Влада Шрі-Ланки закликала громадян здати великі ножі на фоні посилення заходів безпеки після квітневих терактів, які забрали життя більш ніж 350 чоловік.

Також слід передати силовикам камуфляжну або поліцейську форму, якщо така є, повідомляє Бі-бі-сі.

Чи буде застосовано амністію, якщо люди здадуть зброю в установлений дводенний термін, не уточнюється.

Як відомо, серія вибухів сталася у Шрі-Ланці 21 квітня на католицький Великдень. Після цього спецслужби конфіскували сотні одиниць зброї.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці сталося вісім вибухів. Об'єктами терористичної атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

Загинули більше 350 людей.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

Джерело: Интерфакс