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    Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 359

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    Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359 - Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 359
    Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359
    Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Влада Шрі-Ланки затримали минулої ночі ще 18 осіб, яких підозрюють в організації терактів

    Кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

    Про це телеканалу CNN повідомили в поліції.

    Відомо, що поранення в результаті атак отримали понад 500 осіб. У перші дві доби було затримано близько 40 підозрюваних.

    Влада Шрі-Ланки затримала минулої ночі ще 18 осіб, яких підозрюють в організації терактів.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

    Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

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