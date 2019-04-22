На Шрі-Ланці вводять надзвичайний стан



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Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримають додаткові повноваження для гарантування безпеки держави і народу

Режим надзвичайного стану буде введений в ніч на вівторок, 23 квітня

Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Зазначається, що режим надзвичайного стану буде введений в ніч на вівторок, 23 квітня.

«Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримають додаткові повноваження для гарантування безпеки держави і народу», - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент доручив силовим відомствам як можна швидше виявити осіб, причетних до вибухів і посилити заходи безпеки в місцях розташування християнських церков.

Також уряд оголосив завтрашній день національним днем жалоби.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.