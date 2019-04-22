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    У світі

    На Шрі-Ланці вводять надзвичайний стан

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    Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримають додаткові повноваження для гарантування безпеки держави і народу - На Шрі-Ланці вводять надзвичайний стан
    Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримають додаткові повноваження для гарантування безпеки держави і народу

    Режим надзвичайного стану буде введений в ніч на вівторок, 23 квітня

    Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. Про це повідомляє прес-служба голови держави.

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    Зазначається, що режим надзвичайного стану буде введений в ніч на вівторок, 23 квітня.

    «Поліція і спеціальні служби Шрі-Ланки отримають додаткові повноваження для гарантування безпеки держави і народу», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, президент доручив силовим відомствам як можна швидше виявити осіб, причетних до вибухів і посилити заходи безпеки в місцях розташування християнських церков.

    Також уряд оголосив завтрашній день національним днем жалоби.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.  Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

    Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

    Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

    Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

     

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