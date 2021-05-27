«Після щеплення поплавала в озері». Руслана повністю вакцинувалася від Сovid-19 (фото)

Руслана переконує українців, бо боятися вакцини від коронавірусу не потрібно

Довіра до вакцин від коронавірусу серед пересічних та зіркових українців зростає

Відома українська співачка Руслана Лижичко на своїй сторінці у Facebook розповіла, що отримала другу дозу вакцини від Сovid-19.

«Моє рішення щодо вакцинації абсолютно свідоме. Я вважаю, що вакцинація – це крок назустріч до повернення до нормального життя і довіряю вченим та медикам», – написала Руслана.

Вона уточнила, що ніяких побічних ефектів після вакцинації не спостерігається. «Після вакцинації пробігла близько 12 км довкола озера і поплавала в озері», – розповіла про самопочуття співачка.

Відомо, що Руслана вакцинувалася вакциною AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Додамо, що 24 травня Руслана Лижичко відсвяткувала свій день народження. Цьогоріч зірці виповнилося 48 років. На своїй сторінці у Facebook Руслана показала, як провела цей день.

Нагадаємо, що п'ятеро відомих українців, а також п'ятеро лікарів, вакцинувалися проти коронавірусу ввечері у четвер, 4 березня, під час прямого ефіру токшоу «Право на владу».