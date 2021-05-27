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    «Після щеплення поплавала в озері». Руслана повністю вакцинувалася від Сovid-19 (фото)

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    Руслана переконує українців, бо боятися вакцини від коронавірусу не потрібно - «Після щеплення поплавала в озері». Руслана повністю вакцинувалася від Сovid-19 (фото)
    Руслана переконує українців, бо боятися вакцини від коронавірусу не потрібно
    Фото: Укрінформ

    Довіра до вакцин від коронавірусу серед пересічних та зіркових українців зростає

    Відома українська співачка Руслана Лижичко на своїй сторінці у Facebook розповіла, що отримала другу дозу вакцини від Сovid-19.

    «Моє рішення щодо вакцинації абсолютно свідоме. Я вважаю, що вакцинація – це крок назустріч до повернення до нормального життя і довіряю вченим та медикам», – написала Руслана.

    Вона уточнила, що ніяких побічних ефектів після вакцинації не спостерігається. «Після вакцинації пробігла близько 12 км довкола озера і поплавала в озері», – розповіла про самопочуття співачка.

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    «Після щеплення поплавала в озері». Руслана повністю вакцинувалася від Сovid-19 (фото)
    «Після щеплення поплавала в озері». Руслана повністю вакцинувалася від Сovid-19 (фото)

    Відомо, що Руслана вакцинувалася вакциною AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

    Додамо, що 24 травня Руслана Лижичко відсвяткувала свій день народження. Цьогоріч зірці виповнилося 48 років. На своїй сторінці у Facebook Руслана показала, як провела цей день.

    Нагадаємо, що п'ятеро відомих українців, а також п'ятеро лікарів, вакцинувалися проти коронавірусу ввечері у четвер, 4 березня, під час прямого ефіру токшоу «Право на владу».

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    Теги: вакцинація співачка коронавірус
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    «Після щеплення поплавала в озері». Руслана повністю вакцинувалася від Сovid-19 (фото)