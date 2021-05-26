Бразильські вірусологи заявили про новий різновид коронавірусу

Наразі немає даних про те, чи новий варіант є більш заразним або більш смертоносним, ніж інші

Бразильське товариство вірусології (SBV) виявило в країні новий різновид коронавірусної інфекції – P4. Наразі немає даних щодо того, чи є цей варіант коронавірусу більш заразним чи смертоносним. Про це повідомляє The Rio Times.

«SBV підтвердило ідентифікацію нового штаму бразильського коронавірусу P4. Варіант має мутацію L452R у S-білку Sars-CoV-2», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі немає даних про те, чи новий варіант є більш заразним або більш смертоносним, ніж інші. За даними SBV, новий варіант поширювався у штаті Сан-Паулу – у містах Мокока, Каконде та Ітабіра.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала варіанти коронавірусу як такі, що викликають «глобальну стурбованість». Окрім «індійського» варіанту, три інших штами з Великої Британії, Південної Африки та Бразилії отримали таке ж позначення.

За даними Worldometers, станом на 26 травня загалом у Бразилії виявили понад 16,1 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (3-є місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 452,2 тисячі осіб, видужали – понад 14,6 млн осіб. За даними Ourworldindata, станом на 24 травня у країні від коронавірусу вакциновано понад 39,7 млн осіб (що становить 18,7% населення Бразилії).

Тим часом, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням. Цю хворобу також називають «чорною цвіллю». Недуга вражає тих, хто перехворів на коронавірус.