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    Бразильські вірусологи заявили про новий різновид коронавірусу

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    Загалом у Бразилії виявили понад 16,1 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19 - Бразильські вірусологи заявили про новий різновид коронавірусу
    Загалом у Бразилії виявили понад 16,1 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19
    Фото: з відкрити джерел

    Наразі немає даних про те, чи новий варіант є більш заразним або більш смертоносним, ніж інші

    Бразильське товариство вірусології (SBV) виявило в країні новий різновид коронавірусної інфекції – P4. Наразі немає даних щодо того, чи є цей варіант коронавірусу більш заразним чи смертоносним. Про це повідомляє The Rio Times.

    «SBV підтвердило ідентифікацію нового штаму бразильського коронавірусу P4. Варіант має мутацію L452R у S-білку Sars-CoV-2», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі немає даних про те, чи новий варіант є більш заразним або більш смертоносним, ніж інші. За даними SBV, новий варіант поширювався у штаті Сан-Паулу – у містах Мокока, Каконде та Ітабіра.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала варіанти коронавірусу як такі, що викликають «глобальну стурбованість». Окрім «індійського» варіанту, три інших штами з Великої Британії, Південної Африки та Бразилії отримали таке ж позначення.

    За даними Worldometers, станом на 26 травня загалом у Бразилії виявили понад 16,1 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (3-є місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 452,2 тисячі осіб, видужали – понад 14,6 млн осіб. За даними Ourworldindata, станом на 24 травня у країні від коронавірусу вакциновано понад 39,7 млн осіб (що становить 18,7% населення Бразилії).

    Тим часом, влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу на тлі складної ситуації з коронавірусом. У штаті Раджастан налічується близько 100 пацієнтів з цим захворюванням. Цю хворобу також називають «чорною цвіллю». Недуга вражає тих, хто перехворів на коронавірус.

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    Теги: Бразилія хвороби населення ВООЗ коронавірус
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    Бразильські вірусологи заявили про новий різновид коронавірусу