Українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі

Мета акції – звернути увагу українців на важливість вакцинації

П'ятеро відомих українців, а також п'ятеро лікарів, вакцинувалися проти коронавірусу ввечері у четвер, 4 березня, під час прямого ефіру токшоу «Право на владу».

Так, щеплення препаратом індійського виробництва CoviShield отримали:

співачка Руслана Лижичко;

телеведучий Олександр Педан;

дворазовий чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок;

президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров;

лікар Олена Міхно;

лікар Віталій Соколов;

лікар Катерина Геля;

лікар Богдан Мельник;

експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова;

телеведуча Наталя Мосейчук.

За словами телеведучої, публічну вакцинацію організували МОЗ, ЮНІСЕФ і телеканал «1+1». Її мета – звернути увагу українців на важливість вакцинації.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 4 березня, від коронавірусу прищепили 2983 людини.

До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.