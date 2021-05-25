Перша країна ЄС оголосила про колективний імунітет від коронавірусу

Тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня на Мальті не доведеться носити маску на вулиці

Близько 42% дорослого населення Мальти закінчили вакцинацію

Мальта щепила 70% дорослого населення принаймні першою дозою вакцини від Covid-19 та стала першою країною ЄС, яка досягла колективного імунітету від коронавірусу.

Про це заявив віцепрем'єр і міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Ферне, пише Reuters.

За його словами, близько 42% дорослого населення Мальти закінчили вакцинацію. Фарн зазначив, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці.

Зараз вакцинація доступна для жителів Мальти старше 16 років.

Ферн заявив, що діти віком від 12 років також будуть щеплені, як тільки європейські органи дадуть дозвіл.

Раніше науковці розповіли, чи є захист після першого щеплення. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

Також медики назвали причину повторного зараження коронавірусом.

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