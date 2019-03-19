Піст розвантажує печінку і нирки й знижує ризик виникнення інфарктів, - дієтолог



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Постування дуже корисне у віці 40-65 років, тому що у такому віці треба обмежувати червоне м'ясо, яке є джерелом амінокислоти, що провокує запальні процеси, процеси старіння і навіть інфаркт

Періодичне дотримання посту зменшує навантаження на печінки й нирки, а також знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

«Коли ми їмо менше м'ясних продуктів, розвантажується і печінка, нирки – на них іде менше навантаження. Цей період надзвичайно корисний у віці 40-65 років, тому що людям у такому віці треба обмежувати червоне м'ясо, яке є джерелом амінокислоти, що провокує запальні процеси, процеси старіння і навіть інфаркт та інсульт», - зазначила дієтолог.

За її словами, тисячолітня історія дотримання посту нашими предками отримала підтвердження сучасної науки, яка каже, що обмеження білків тваринного походження дуже корисне.

При цьому вона додала, що особливих змін у раціоні людини при постуванні не відбувається, тому що ми лише замінюємо білки тваринного походження білками рослинного походження і просто відмовляємося від м'яса і молочних продуктів.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній порадив хворим людям, які потребують особливого харчування, не відмовлятися від посту зовсім, а порадитися зі своїм священиком. На переконання Епіфанія, у хворих людей, або у тих, що важко працюють чи перебувають у складних обставинах немає можливості поститися, проте він закликав не відмовлятися від посту повністю.

Зазначимо, у православній та греко-католицькій церквах цьогоріч Великий піст розпочався 11 березня.

Джерело: УНН