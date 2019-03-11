Епіфаній порадив хворим не відмовлятися від посту повністю



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Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що хворі люди теж можуть виконувати певні правила посту

Разом зі священиком варто знайти такий спосіб виконання постових правил, що буде відрізняти час святої Чотиридесятниці від звичайних днів і не зашкодить здоров'ю, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній порадив хворим людям, які потребують особливого харчування, не відмовлятися від посту зовсім, а порадитися зі своїм священиком. Про це повідомляється на офіційному сайті ПЦУ.

На переконання Епіфанія, у хворих людей, або у тих, що важко працюють чи перебувають у складних обставинах немає можливості поститися, проте він закликав не відмовлятися від посту повністю.

«Низка об’єктивних причин дають привід для послаблення суворих правил постового харчування. Однак якщо ці обставини є, то найкраще не відмовлятися зовсім від постування, а разом зі своїм духівником, із парафіяльним священиком порадитися та знайти такий спосіб виконання постових правил, що, з одного боку, буде відрізняти час святої Чотиридесятниці від звичайних днів, а з іншого – не завдаватиме шкоди здоров’ю», - написав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, у православній та греко-католицькій церквах цьогоріч Великий піст розпочався 11 березня.