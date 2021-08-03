«Питання часу». Зеленський впевнений, що Крим повернеться додому

Володимир Зеленський заявив, що люди, які люблять Україну – українці, а ті, хто не любить, – просто «гості, мандрівники»

«Ті люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми, заявив президент

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу «Дом».

«Ті люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо його ми. Для тебе ця природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – смачні. Вони не будуть тут. Їх покоління рости тут не будуть. І діти їх тут не перебувають, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це ніколи не буде російською територією. Просто ніколи, неможливо це…Усі вони (кримчани, – ред.) повернуться до себе додому. Питання часу», – сказав президент України в інтерв'ю російською мовою.

Зеленський додав, що люди, які люблять Україну – українці, а ті, хто не любить, – просто «гості, мандрівники», і почуття того, що це «твоя земля, твоя дитинство» прищепити неможливо.

«Це моя земля. Це не їхня земля», – резюмував Зеленський.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.

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