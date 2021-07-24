Розгляд скарги Росії до ЄСПЛ займе роки, – Малюська

«Це повтор міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні» – міністр

Розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки. Таку оцінку в ефірі одного з українських телеканалів дав міністр юстиції України Денис Малюська.

«Ми оцінюємо, що розгляд скарги Російської Федерації займе роки. Це є повністю безперспективна історія, тому що вона містить слабку юридичну аргументацію. По суті, це повтор міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні», – заявив міністр.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17. У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Як повідомлялося, дипломати пʼяти країн ухвалили спільну заяву до роковин загибелі МН17.

Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.

Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, щоб встановити правду та покарати винних у цій трагедії. Однак, у своїй заяві він ні словом не згадав про причетність Росії до катастрофи.