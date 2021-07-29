«Кримська платформа»: є велика кількість питань, які потребують конкретики

Позиція України – часто декларативна і абстрактна, без конкретики

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По поводу «Крымской платформы»

Часто об этом говорю, и ещё раз повторюсь: «Крымская платформа» – правильная инициатива. Даже одна публичная составляющая, когда будут присутствовать представители разных стран (независимо от их статуса) уже будет говорить о поддержке Украины.

Но это не отменяет необходимости постановки конкретных целей и задач, и их достижения. Или в рамках «Крымской платформы», или в рамках других форматов.

А с этим у действующей власти зачастую есть проблемы. С тем, что позиция Украины – часто декларативная и абстрактная, без конкретики.

Между тем, есть масса вопросов, требующих конкретики. Например, такие.

1. Как добиться от России прекращения нарушений правил морского судоходства через Керченский пролив?

2. Как остановить нарушения прав человека в Крыму, крымских татар в частности?

3. Чем могут помочь возврату Крыма страны Черноморского региона, безопасность которых зависит от фактора превращения полуострова в военную базу?

Джерело: блог Олесі Яхно

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