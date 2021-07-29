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    Думки вголос

    «Кримська платформа»: є велика кількість питань, які потребують конкретики

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    &laquo;Кримська платформа&raquo; є правильною ініціативою - «Кримська платформа»: є велика кількість питань, які потребують конкретики
    «Кримська платформа» є правильною ініціативою

    Позиція України – часто декларативна і абстрактна, без конкретики

    Мовою оригіналу

    По поводу «Крымской платформы»

    Часто об этом говорю, и ещё раз повторюсь: «Крымская платформа» – правильная инициатива. Даже одна публичная составляющая, когда будут присутствовать представители разных стран (независимо от их статуса) уже будет говорить о поддержке Украины.

    Но это не отменяет необходимости постановки конкретных целей и задач, и их достижения. Или в рамках «Крымской платформы», или в рамках других форматов.

    А с этим у действующей власти зачастую есть проблемы. С тем, что позиция Украины – часто декларативная и абстрактная, без конкретики.

    Между тем, есть масса вопросов, требующих конкретики. Например, такие.

    1. Как добиться от России прекращения нарушений правил морского судоходства через Керченский пролив?

    2. Как остановить нарушения прав человека в Крыму, крымских татар в частности?

    3. Чем могут помочь возврату Крыма страны Черноморского региона, безопасность которых зависит от фактора превращения полуострова в военную базу?

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія
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    «Кримська платформа»: є велика кількість питань, які потребують конкретики