«Кримська платформа»: є велика кількість питань, які потребують конкретики
Позиція України – часто декларативна і абстрактна, без конкретики
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По поводу «Крымской платформы»
Часто об этом говорю, и ещё раз повторюсь: «Крымская платформа» – правильная инициатива. Даже одна публичная составляющая, когда будут присутствовать представители разных стран (независимо от их статуса) уже будет говорить о поддержке Украины.
Но это не отменяет необходимости постановки конкретных целей и задач, и их достижения. Или в рамках «Крымской платформы», или в рамках других форматов.
А с этим у действующей власти зачастую есть проблемы. С тем, что позиция Украины – часто декларативная и абстрактная, без конкретики.
Между тем, есть масса вопросов, требующих конкретики. Например, такие.
1. Как добиться от России прекращения нарушений правил морского судоходства через Керченский пролив?
2. Как остановить нарушения прав человека в Крыму, крымских татар в частности?
3. Чем могут помочь возврату Крыма страны Черноморского региона, безопасность которых зависит от фактора превращения полуострова в военную базу?
Джерело: блог Олесі Яхно