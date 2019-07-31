Північна Корея запустила ще кілька ракет
Запуски здійснили з півострова Ходо
З території Північної Кореї були здійснені запуски декількох ракет.
Про це повідомляє південнокорейське новинне агентство Yonhap.
Запуски здійснили з півострова Ходо на території північнокорейської провінції Південна Хамгьон.
Військове відомство Південної Кореї відстежує ситуацію на предмет нових запусків і підтримує стан готовності у військах.
До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.
Нагадаємо, 30 червня відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні.
Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.
Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.
Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Twitter напередодні візиту в Південну Корею.
Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.
Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.