Північна Македонія проводить масштабні міжнародні військові навчання



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Військові навчання триватимуть до 9 липня, їх мета - вдосконалення взаємодії союзницьких армій Фото: novamakedonija.com.mk

Військові навчання пройдуть на Кріволакскому полігоні

Близько трьох тисяч військовослужбовців з шести країн - Північної Македонії, США, Албанії, Болгарії, Чорногорії та Литви беруть участь у найбільших в історії цієї балканської держави військових навчаннях «Вирішальний удар».

Як повідомляє видання Нова Македонія, навчання пройдуть на Кріволакскому полігоні.

Заступник міністра оборони Північної Македонії Бекім Максута наголосив під час церемонії відкриття навчань, що «найбільші в історії країни військові навчання проходять у винятковий для держави час, коли Північна Македонія готується стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу НАТО».

«Наша країна - союзник, що твердо вірить у цінності Альянсу, знає, як боротися за демократію, свободу, рівність і верховенство права», - зазначив Максута.

Військові навчання триватимуть до 9 липня, їх мета - вдосконалення взаємодії союзницьких армій.

Нагадаємо, у травні до Північної Македонії вперше з візитом приїхав Папа Римський Франциск.

Також у травні Північна Македонія отримала нового президента - висуванця від правлячого в Північній Македонії Соціал-демократичного союзу Стево Пендаровські.

Джерело: Укрінформ