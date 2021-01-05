Плани на локдаун. 90% ресторанів відправлять персонал за свій рахунок

Трахачов розповів, чи допоможе ресторанам – робота з доставкою під час карантину

Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов про те, як галузь готується до нового локдауну

Президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов в інтерв’ю «Главкому» розповів, як ресторанна галузь готується до січневого карантину.

За словами Трахачова, більшість рестораторів вже обговорили план роботи з персоналом та постачальниками під час двотижневого карантину.

«Усі вже мають досвід, тому загальна процедура зрозуміла. Враховуючи, що держава в плані компенсації оплати праці персоналу вмила руки, думаю, 90% ресторанів просто відправлять людей відпочивати за свій рахунок. Зрозуміло, що у випадку локдауну не будуть замовлятися продукти. Все буде скорочуватися і обрізатися», – зазначив фахівець.

Крім того, Трахачов розповів, чи допомогли ФОПам виділені державою гроші на компенсації під час карантину.

«Зрозуміло, що ані 8, ані 16 тис., не можуть допомогти бізнесу, який не може нормально працювати. Працівникам закладів громадського харчування ці 8 тис. теж не сильно допоможуть: будь-який офіціант втратив набагато більше», – сказав він.

Однак, Трахачов наголосив, що це «вперше в історії коли ресторанна спільнота фактично змусила державу надати цю допомогу».

«Але знову-таки при середній зарплаті у Києві десь у 15 тис. на місяць кухарі, офіціанти отримують десь на рівні цієї суми та вище. Їм же компенсували 8 тис. за те, що не дали працювати два місяці. А хто компенсує, що після карантину вихідного дня і у будні у ресторанах людей стало менше?», – наголосив ресторатор.

Також, Трахачов розповів, чи допоможе ресторанам – робота з доставкою під час карантину.

«Доставка зараз є практично у всіх, але якщо у мене звичайний середньостатистичний ресторан, то на доставці буде 10–20% замовлень. Але це не бізнес. Відповідно, думаю, більшість ресторанів просто закриє свої двері і влаштує канікули з 8 по 24 число, розраховуючи, що вони не будуть продовжені надалі», – зазначив фахівець.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.