Криза в громадському харчуванні. Кожен другий ресторан втрачає виторг



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Після відновлення повноцінної роботи ресторанів і кафе виторг у 54% закладів громадського харчування просів порівняно з відповідним періодом минулого року

У половини закладів спад на 30% і більше

Після відновлення повноцінної роботи ресторанів і кафе виторг у 54% закладів громадського харчування просів порівняно з відповідним періодом минулого року, у половини з них спад на 30% і більше. Про це свідчить дослідження компанії з автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster.

Зокрема, всього у 17% закладів у липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року зафіксовано спад виторгу, тільки у 6% з них він просів на 30% і більше. У 2020 році порівняно з 2019 роком ці показники – 54% і 28% відповідно.

У середньому виторг закладів громадського харчування в липні 2019 року порівняно з липнем 2018 року зріс на 46% проти зростання на 3% з 2019 року по 2020 рік. Тобто зростання виторгу в досліджуваних закладів сповільнилося більш ніж у 15 разів.

«Нам стало цікаво подивитися, як сильно карантин вплинув на динаміку виторгу: де слід карантину, а де просто щорічний тренд. Ми спеціально відібрали у вибірку досліджень ті заклади, які працюють у галузі вже понад три роки. У ресторанному бізнесі багато новачків закриваються протягом першого року життя. Нам же хотілося оцінити вплив пандемії на найбільш успішні й стабільні заклади, які відкрилися задовго до карантину і встигли настроїти всі внутрішні процеси до кризи», – уточнив співзасновник і CEO Poster Родіон Єрошек.

Раніше в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підрахували, що 25% ресторанів порушують протиепідемічні заходи. Фахівці служби надали 896 приписів, виписали 74 штрафи, у 189 випадках за виявленими порушеннями інформували органи місцевої влади і в 102 – органи Національної поліції.

Як повідомлялося, відсвяткувати весілля в українському ресторані можна у кількості не більше 10 людей. Бажано робити це на свіжому повітрі. В ресторан потрібно заходити у масках.

Нагадаємо, півтори тисячі столичних заклади щодо дотримання стандартів роботи в умовах обмежувальних заходів перевірили зведені групи контролю Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони і поліції. На майже 600 закладів склали протоколи про порушення карантину. Сім закладів закрили.

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