У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами, аби працювати в умовах епідемії Covid-19
Роботи вміють говорити «вітаємо», а ще носять шарфи
Власники ресторану Royal Palace у Нідерландах вигадали спосіб, як працювати в умовах епідемії коронавірусу й не порушувати правил безпеки: замовлення в гостей приймають роботи.
На нідерландських роботів-офіціантів звернуло увагу видання The Verge.
Роботи вміють говорити «вітаємо», а ще носять шарфи — як припускає видання, «щоб не виглядати так моторошно».
Власниця Royal Place Лі Ху запевняє: роботи допомагають у роботі закладу.
Two #robots will greet #customers, serve #food, and observe #SocialDistancing when the Royal Palace restaurant reopens this week. https://t.co/Fa0O4E9t2W pic.twitter.com/3hjY8B2pYN— Communications of the ACM (@CACMmag) June 1, 2020
«Ми часто зайняті, прибираємо столики, тож роботи тут приходять на допомогу. Не те що ми йдемо — ми ще тут. У нашій сфері люди завше потрібні», — говорить вона.
#Robots become waiters at Chinese restaurant in the #Netherlands. They're the newest employees of Royal Palace restaurant in the Netherlands. These robot waiters are the perfect servers in the age of #COVID19. They can't get sick nor get others sick pic.twitter.com/maNDIstrNH— Developing China (@DevelopingChina) May 30, 2020
The Verge зазначає, що ресторанам у Нідерландах дозволили відкритися лише 25 травня.
Ресторанний бізнес у країні чи не найбільше постраждав від карантину, введеного через епідемію коронавірусу.