У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами, аби працювати в умовах епідемії Covid-19



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У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами

Роботи вміють говорити «вітаємо», а ще носять шарфи

Власники ресторану Royal Palace у Нідерландах вигадали спосіб, як працювати в умовах епідемії коронавірусу й не порушувати правил безпеки: замовлення в гостей приймають роботи.

На нідерландських роботів-офіціантів звернуло увагу видання The Verge.

Роботи вміють говорити «вітаємо», а ще носять шарфи — як припускає видання, «щоб не виглядати так моторошно».

Власниця Royal Place Лі Ху запевняє: роботи допомагають у роботі закладу.

«Ми часто зайняті, прибираємо столики, тож роботи тут приходять на допомогу. Не те що ми йдемо — ми ще тут. У нашій сфері люди завше потрібні», — говорить вона.

#Robots become waiters at Chinese restaurant in the #Netherlands. They're the newest employees of Royal Palace restaurant in the Netherlands. These robot waiters are the perfect servers in the age of #COVID19. They can't get sick nor get others sick pic.twitter.com/maNDIstrNH — Developing China (@DevelopingChina) May 30, 2020

The Verge зазначає, що ресторанам у Нідерландах дозволили відкритися лише 25 травня.

Ресторанний бізнес у країні чи не найбільше постраждав від карантину, введеного через епідемію коронавірусу.