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    У світі

    У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами, аби працювати в умовах епідемії Covid-19

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    У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами - У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами, аби працювати в умовах епідемії Covid-19
    У Нідерландах ресторан замінив офіціантів роботами

    Роботи вміють говорити «вітаємо», а ще носять шарфи

    Власники ресторану Royal Palace у Нідерландах вигадали спосіб, як працювати в умовах епідемії коронавірусу й не порушувати правил безпеки: замовлення в гостей приймають роботи.

    На нідерландських роботів-офіціантів звернуло увагу видання The Verge. 

    Роботи вміють говорити «вітаємо», а ще носять шарфи — як припускає видання, «щоб не виглядати так моторошно».

    Власниця Royal Place Лі Ху запевняє: роботи допомагають у роботі закладу.

    «Ми часто зайняті, прибираємо столики, тож роботи тут приходять на допомогу. Не те що ми йдемо — ми ще тут. У нашій сфері люди завше потрібні», — говорить вона.

    The Verge зазначає, що ресторанам у Нідерландах дозволили відкритися лише 25 травня.

    Ресторанний бізнес у країні чи не найбільше постраждав від карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

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