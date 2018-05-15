Побитий син Шуфрича розказав подробиці нападу у ресторані

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Скріншот з відео Олександр Шуфрич

За словами Олександра, у нього та двох друзів лікарі діагностували струс мозку

Син народного депутата Нестора Шуфрича Олександр, якого побили в одному з київських ресторанів, розповів, що конфлікт виник після того, як невідомий попросив у нього сигарету.

Про це Олександр Шуфрич повідомив в ефірі телеканалу Newsone.

«Отримав сильний удар в голову, я впав, після чого отримав кілька ударів ногами в голову та інші частини тіла. Почала цей інцидент одна людина. Мої знайомі зазнали нападу ще кількох людей. Я не знаю імені та особи даної людини, не знайомий з ним і йому не представлявся», - повідомив син нардепа.

За його словами, нападників було п'ятеро і вони були в неадекватному стані. До приїзду поліції постраждалим вдалося самостійно затримати трьох зловмисників.

«Почувши, що ми маємо намір викликати поліцію, хлопці почали говорити, що «вони з органів», що у них таке звання, що поліція нам не допоможе», - заявив Шуфрич.

За словами сина нардепа, у нього та двох його друзів лікарі діагностували струс мозку. Шуфричу наклали шви, і 15 травня його планували виписати з лікарні разом із ще одним постраждалим.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня у одному із ресторанних комплексів у Києві невідомі побили старшого сина нардепа Шуфрича та його товаришів.

Нардеп Шуфрич заявив, що сподівається на об'єктивне розслідування інциденту.

У поліції повідомили, що правоохоронці вилучать записи відеокамер, які могли зафіксувати бійку у ресторані.