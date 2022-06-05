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    Новини

    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)

    У суботу на околицях Афін вийшла з-під контролю лісова пожежа, пошкодивши будинки та автомобілі - У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У суботу на околицях Афін вийшла з-під контролю лісова пожежа, пошкодивши будинки та автомобілі
    фото: Reuters

    Більше 130 пожежників за підтримки шести пожежних літаків і чотирьох вертольотів скинули тонни води, щоб загасити полум'я

    У столиці Греції, Афінах, вирували лісові пожежі. Вогонь швидко поширився по схилах гори Гіметт, що підноситься над містом, і над південними передмістями піднялися густі клуби диму. Про це повідомляє Reuters.

    В якості запобіжного заходу органи цивільного захисту евакуювали деякі частини регіонів Вула і Гліфада приблизно в 20 кілометрах від центру Афін.

    Більше 130 пожежників за підтримки шести пожежних літаків і чотирьох вертольотів скинули тонни води, щоб загасити полум'я.

    Очевидці повідомляють про декілька спалених будинків, також постраждали багато автомобілів.

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    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)
    фото: Reuters

    Минулого літа хвиля лісових пожеж спалила близько 30 тисяч гектарів лісу і чагарників в різних частинах Греції на тлі найсильнішої спеки в країні за останні 30 років.

    Нагадаємо, 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

    Теги: пожежа Греція
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    У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)