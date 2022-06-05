У передмісті Афін спалахнула сильна лісова пожежа (фото)

У суботу на околицях Афін вийшла з-під контролю лісова пожежа, пошкодивши будинки та автомобілі

У суботу на околицях Афін вийшла з-під контролю лісова пожежа, пошкодивши будинки та автомобілі

Більше 130 пожежників за підтримки шести пожежних літаків і чотирьох вертольотів скинули тонни води, щоб загасити полум'я

У столиці Греції, Афінах, вирували лісові пожежі. Вогонь швидко поширився по схилах гори Гіметт, що підноситься над містом, і над південними передмістями піднялися густі клуби диму. Про це повідомляє Reuters.

В якості запобіжного заходу органи цивільного захисту евакуювали деякі частини регіонів Вула і Гліфада приблизно в 20 кілометрах від центру Афін.

Більше 130 пожежників за підтримки шести пожежних літаків і чотирьох вертольотів скинули тонни води, щоб загасити полум'я.

Очевидці повідомляють про декілька спалених будинків, також постраждали багато автомобілів.

Минулого літа хвиля лісових пожеж спалила близько 30 тисяч гектарів лісу і чагарників в різних частинах Греції на тлі найсильнішої спеки в країні за останні 30 років.

Нагадаємо, 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.