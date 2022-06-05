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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)

    Російські окупанти обстріляли порт &laquo;Ніка-Тера&raquo; у Миколаєві - Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)
    Російські окупанти обстріляли порт «Ніка-Тера» у Миколаєві
    фото: Військова комендатура оборони міста Миколаєва

    Снаряд потрапив до приміщення, де знаходився шрот соняшника

    4 червня російські окупаційні війська обстріляли один з районів міста Миколаєва. Про це повідомляє прессекретар Військової комендатури оборони міста Миколаєва Дмитро Плетенчук у Фейсбуці.

    «Застосовано ракетну систему залпового вогню «Ураган» та ствольну артилерію. Унаслідок обстрілу загинуло три особи, кілька осіб дістали важких поранень і наразі перебувають у лікарні», – йдеться у повідомленні.

    Під час обстрілу житлового району пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі. На території приватного підприємства сталася масштабна пожежа – вщент вигоріло велике складське приміщення.

    Наразі тривають усі необхідні заходи для боротьби з наслідками артилерійського обстрілу.

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    Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)
    Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)
    Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)
    фото: Військова комендатура оборони міста Миколаєва

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що окупанти обстріляли порт «Ніка-Тера».

    Снаряд потрапив до приміщення, де знаходився шрот соняшника.

    Спалахнула пожежа, яка тривала більше години – дим від неї було видно у всьому місті.

    До слова, нтаном на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

    Нагадаємо, 31 травня у Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Миколаїв військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)