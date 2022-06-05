Окупанти обстріляли порт у Миколаєві (фото)

Снаряд потрапив до приміщення, де знаходився шрот соняшника

4 червня російські окупаційні війська обстріляли один з районів міста Миколаєва. Про це повідомляє прессекретар Військової комендатури оборони міста Миколаєва Дмитро Плетенчук у Фейсбуці.

«Застосовано ракетну систему залпового вогню «Ураган» та ствольну артилерію. Унаслідок обстрілу загинуло три особи, кілька осіб дістали важких поранень і наразі перебувають у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілу житлового району пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі. На території приватного підприємства сталася масштабна пожежа – вщент вигоріло велике складське приміщення.

Наразі тривають усі необхідні заходи для боротьби з наслідками артилерійського обстрілу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що окупанти обстріляли порт «Ніка-Тера».

Снаряд потрапив до приміщення, де знаходився шрот соняшника.

Спалахнула пожежа, яка тривала більше години – дим від неї було видно у всьому місті.

До слова, нтаном на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 31 травня у Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми.