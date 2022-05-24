У Москві масштабна пожежа – горить старовинний храм Петра та Павла (відео)

На місці працюють рятувальники та екстрені служби, видно відкритий вогонь

У Москві горить храм Петра та Павла, зведений у 17 столітті. Площа пожежі досягла 150 квадратних метрів, повідомляють російські ЗМІ.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби, видно відкритий вогонь.

Храм Петра та Павла – парафіяльний храм у Лефортовському районі Москви. Він був освячений у 1613 році на честь Миколи Чудотворця.

Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

Також стало відомо про ще одну потужну пожежу в іншому районі столиці країни-агресора. На вулиці Кустанайській, що на півдні Москви, за одну ніч згоріло сім автомобілів. Причина пожежі поки невідома.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.

А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.