Податкова служба затвердила правила етичної поведінки



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У ДПС визначать уповноважених осіб з питань етичної поведінки

Державна податкова служба Україна затвердила правила етичної поведінки, які зобов’язані дотримуватися всі працівники служби.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

«Сьогодні ми формуємо нову податкову службу, в якій нульова толерантність до корупції, а працівники є професіоналами, що дотримуються високої культури спілкування з платниками податків, а платники, у свою чергу, поважають професію податківця», — повідомив голова ДПС Сергій Верланов.

Зазначається, що у нових правилах етичної поведінки особливу увагу надали проявам корупції. Там також міститься інструкція щодо того, як повинні поводитися працівники податкової у разі, якщо їхнє керівництво дане неправомірні накази.

У ДПС визначать уповноважених осіб з питань етичної поведінки, які контролюватимуть дотримання працівниками цих правил.

28 серпня в Україні офіційно запустили Державну податкову службу. Відтепер ця служба буде займатися збором податків замість ДФС.

21 серпня Кабінет міністрів України схвалив розпорядження, яким поклав повноваження й виконання функції адміністрування податків з ДФС на Державну податкову службу.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб складе по 24 тисячі гривень.

23 квітня завершився конкурс на голову Державної податкової служби України. Його переміг заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

8 травня Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова новим головою Державної податкової служби.

25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на голову Державної митної служби, у якому переміг заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов

Державна фіскальна служба була створена у 2014 році як правонаступник Міністерства доходів і зборів України. Вона відповідальна за податковий та митний напрям. У часи президентства Віктора Януковича, Міністерство доходів і зборів підозрювали у створенні централізованих схем з ухилення від оподаткування та відмивання коштів, а також «торгівлі» податковими кредитами з податку на додану вартість, які завдали збитків державі на мільярди гривень.