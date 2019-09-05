Своїм все – чужим нічого. Як виглядає податкова політика Офісу великих платників податків Бамбізова

Голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов

Люди які приймають складні рішення в важкі часи заслуговують на повагу в майбутньому. Того хто наживається на цьому очікує ганьба і кара

Президентські та парламентські вибори, а саме їх результати подарували більшій частині суспільства надію на покращення життя в найближчому майбутньому. Результати соціологічних досліджень показують, що рівень надії та віри в майбутнє, серед суспільства, перевищив показники 2005 року, коли після мирної Помаранчевої Революції, економіка росла значними темпами та не існувало відкритих зовнішніх та внутрішніх загроз. Відкрите вікно можливостей дає змогу змінювати країну та провадити реформи.

Проте, нажаль, більшість українців, незалежно від політичних вподобань, не помічає негативних економічних тенденцій, наслідки яких ми відчуємо в найближчому майбутньому.

Експертне середовище, керівництво податкової, та навіть одіозний олігарх Ігор Коломойський, в своїх інтерв’ю та коментарях розповідають про загрози, спричинені тривалим сумнівним зміцненням національної валюти, виснаженням об’ємів реалізації облігацій внутрішнього займу, їх високою процентною ставкою та що найважливіше, недостатнім об’ємом податкових надходжень.

Офіс великих платників податків – структурна одиниця новоутвореної Державної податкової служби, що залишилася в структурі «в спадок « від розформованої ДФС. Це орган, що обслуговує понад 2.5 тисячі найбільших платників податків України, які в сукупному забезпечують близько 60% податкових надходжень до Державного бюджету України. Простою мовою, даний орган працює з тими, хто в своїй масі, приносить податки, що йдуть на оплату пенсій, забезпечення соціальних пільг, заробітну плату чиновникам, лікарям та освітянам, військовослужбовцям та поліцейським. Фактично існування та сталий розвиток держави Україна, на половину забезпечується «фінансуванням», що приносить структурна одиниця одного державного органу.

До кінця календарного року, перед Державною податковою службою, стоїть титанічна задача компенсації дефіциту державного бюджету, що поки непомітний пересічним громадянам, які зайняті після виборчою ейфорією чи істерією.

Проте, проблема ефективності Офісу великих платників податків полягає в його керівництві – команді голови Офісу Євгена Бамбізова. Раціонально, для покриття дефиціту Офіс прийнявся за ревізію діяльності своїх контрагентів. 5 вересня Офіс донарахував мережі магазинів електроніки «Фокстрот» 645 мільйонів додаткових податків. Голова Офісу великих платників податків Євгеній Бамбізов анонсував перевірку інших крупних рітейлерів.

Водночас, підлеглі Бамбізова, спільно з Службою безпеки України, провели рейди підприємством «Арселор-мітал» в Кривому Розі. В результаті слідчих дій, співробітниками СБУ, за словами головного юристконсультанта ПАТ «Арселор-мітал» Артема Філіпєва було вилучено обладнання на суму 150 мільйонів доларів, чим спричинено замороження ключового інвестиційного проекту компанії.

За результатами аудиту Офісу великих платників податків, Євгенієм Бамбізовим була оголошена сума податкових претензій – 9 мільярдів гривень.

Дана діяльність Бамбізова, викликала негативну реакцію представників потужних іноземних союзників, кредиторів та союзників України на міжнародній арені. Посол Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі в своєму інтерв’ю зазначав, що рейди по комерційним підприємствам шкодять інвестиційній привабливості України.

Пізніше, прес-служба Державної податкової служби спростувала заяву Бамбізова та заявила, що перевірки та аудит ще триває, а сам Бамбізов, наразі, лише виконує обов’язки голови комісії з реорганізації Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, що перебуває в стані ліквідації.

Діяльність Бамбізова на посаді голови Офісу великих платників податків, нагадує замкнене коло – податкові побори та санкції великого бізнесу, задля мети покриття поточного дефіциту, що спричинить небажання інвестувати та вести діяльність в Україні та той самий податковий дефіцит в майбутньому, який не буде чим заповнити. Більше того, сьогоднішні його дії не є гарантією результату, адже питання виплати коштів може перенестися до судових залів, в тому числі міжнародних арбітражних судів та відкластися на незрозумілий термін, а відносини бізнесу та держави будуть зіпсовані назавжди.

Звісно, можна було би збагнути та змиритися з даними непопулярними діями, якби дані дії не були вибірковими, а під крилом Офісу великих платників податків не існувало «кишенькових» контрагентів.

Так, в реєстрі великих платників податків знаходиться ТОВ «Агроцентр Україна». Дана компанія, з уставним капіталом в цілу 1000 гривень, вже декілька разів змінила керівника за останній рік та має всі ознаки фіктивності. Так, в підприємстві яке має займатися «виробництвом добрив та культур», відсутні будь які земельні ділянки в користуванні та елементарні засоби ведення діяльності.

Проте, дане підприємство, за інсайдерською інформацією, протягом 2018- 2019 років, здійснювало продаж товарів на суму 4 мільярди 120 мільйонів 363 тисячі гривень. І це без жодних наявних засобів для можливості ведення такої об’ємної діяльності.

За всіма ознаками власники Агроцентру Україна здійснювали систематичні маніпуляції зі скрутки та підміни придбаного та реалізованого товару, в результаті чого було проведено «паперових операцій», без фактичного руху будь-яких товарів склала 1 мільярд 153 мільйони 791 тисяча гривень. При цьому утворювалася страхітлива сума фіктивного ПДВ, що реалізовувався за готівкові кошти.

Варто зазначити, що згідно даних інформаційно-аналітичної системи YouControl, дане підприємство Рішенням Ради національної безпеки та оборони України знаходиться під дією санкцій, на період 2018-2021 роки, згідно рішення РНБО від 14.05.2018 року, а на нього покладені обмеження в вигляді блокування активів, обмеження операцій та запобігання виведення активів за межі України. Тобто успішна фінансова діяльність компанії напряму

залежить від Офісу великих платників податків, на чолі з Євгенієм Бамбізовим.

Проаналізувавши дані факти можна припустити, що Агроцентр Україна знаходиться під покровительством Бамбізова в обмін на стабільний відсоток готівки від нелегальних операцій. Інакших підстав, чому Офіс Бамбізова «кошмарить» реальний сектор економіки та ігнорує фіктивну мильну бульбашку – Агроцентр Україна, годі уявити.

Таким чином, Євгеній Бамбізов, проводить діяльність за принципом «своїм – все, чужим - нічого». В даному рівнянні чужими є компанії, що приносять прибуток в державний бюджет, а своїми – фіктивні обгортки, роздуті до статусу «великого платника податків».

Євгеній Бамбізов – уродженець міста Харкова. Все життя працював в структурних підрозділах податкової та ДФС. За часів Януковича обіймав посаду заступника начальника інспекції – начальника управління податкового контролю юридичних осіб державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у місті Харкові, заступника начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби, заступника начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів. З 2016 року обіймає посаду Начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. З моменту впровадження електронного декларування офіційні прибутки Бамбізова зросли в декілька разів.

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