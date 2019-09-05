Новий законопроєкт про податкові зміни повинні розглядати не нардепи, а НАБУ - академік НАН Геєць



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Народний депутат партії «Слуга народу», голова Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев Фото: newsone.ua

У разі вступу в силу законопроекту податкове навантаження на гірничодобувні підприємства України стане однією з найвищих в світі

Народний депутат партії «Слуга народу», голова Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев оперативно виконав побажання олігарха Ігоря Коломойського в питанні підвищення рентних платежів, повідомляють «Економічні новини».

30 серпня він подав законопроект про зміни до Податкового кодексу, текст якого опинився в розпорядженні редакції.

Законопроект, зокрема, розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за базу береться вартість кінцевого продукту - концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%.

Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні 2-й облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як зазначив експерт Валерій Геєць, «В разі вступу в силу законопроекту податкове навантаження на гірничодобувні підприємства України стане однією з найвищих в світі. Більш того, це не рента на руду, а фактично податок з обороту для гірничодобувну промисловість. І в такому вигляді вб'є розвиток подальших переділів залізорудної продукції, буде видавлювати додану вартість з України. Адже буде вигідно експортувати лише примітивний продукт з мінімальною доданою вартістю ». Але при цьому знизиться і саме виробництво ЗРС: втрата робочих місць на ГЗК може скласти більше 20 тис. чоловік і більше 30 тисяч - в суміжних галузях. Відповідно, знизяться податкові надходження і одночасно підвищиться соціальна напруженість в регіонах присутності, тобто перш за все в Кривому Розі, де розташована більшість ГЗК.

«Введення податкових новацій в частині ренти зіграє на руку російським виробникам ЗРС, які використовуючи дешевші енергоресурси і більш низькі податки, ніж в Україні, витиснуть українських виробників ЗРС з традиційних ринків. Ця пряма підтримка країни-агресора!», - підсумовує експерт. Напевно також рудними підприємствами будуть переглянуті інвестиційні проекти, багато з яких будуть відхилені. Зокрема, не буде економічної вигоди в проекті канадської компанії Black Iron з інвестиціями на першому етапі $ 435 млн, про який президент України В. Зеленський домовлявся в Канаді.

Також він зазначив, що подібний підхід суперечить світовим практикам оподаткування надр, зокрема, критеріям, які описані в Посібнику МВФ по Обкладенню видобувних підприємств. Базовий принцип полягає в тому, що обкладатися податком повинні корисні копалини без урахування витрат на подальшу переробку, яка дозволяє добитися необхідних споживчих властивостей продукції з видобутих корисних копалин.

«Пікантність ситуації в тому, що подібні новації були вперше висловлені Ігорем Коломойським в інтерв'ю виданню Цензор 27 серпня і вже через три дні Гетьманцев вносить законопроект до Верховної Ради. А з урахуванням того, що для підконтрольних Коломойському ГЗК - Ордженікідзевський і Марганецькому - оподаткування залишається незмінним, то в наявності ознаки політичної корупції. Цей законопроект повинні розглядати не нардепи, а НАБУ », - зазначає експерт.