  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з окупантами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Володимир Зеленський записав відеозвернення російською мовою</span> - Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з окупантами
    Володимир Зеленський записав відеозвернення російською мовою
    Скріншот

    За словами Зеленського, ті, хто веде бізнес з ОРДЛО, представляють загрозу для України

    Президент Володимир Зеленський заявив, що буде боротися з тими, хто продовжує вести бізнес з тимчасово окупованими територіями.

    Про це він заявив у свіжому відеозверненні. Як повідомляв «Главком», це відео президент записав російською мовою.

    За словами Зеленського, ті, хто веде бізнес з окупованими територіями, представляють загрозу для України — і з цим варто боротися.

    «Всі ті, для кого бізнес з окупованими територіями є нормою, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями на цих територіях є нормою, представляють загрозу для України, а значить країна буде з ними боротися», — заявив він.

    Зеленський наголосив, що буде діяти будь-якими законними способами для нейтралізації подібних загроз, у тому числі завдяки санкціям.

    Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 5 лютого, що санкції щодо телеканалів Медведчука скасувати неможливо.

    Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом.  Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування. 

    Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Також Центр протидії корупції встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.

     Читайте таакож: «Дуже дивно, що ці канали досі працювали». Медіафахівці про головний скандал тижня
    Теги: окупанти РНБО бізнес ОРДЛО скандал Володимир Зеленський Україна нацбезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies