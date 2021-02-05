Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з окупантами

Про це він заявив у свіжому відеозверненні. Як повідомляв «Главком», це відео президент записав російською мовою.

За словами Зеленського, ті, хто веде бізнес з окупованими територіями, представляють загрозу для України — і з цим варто боротися.

«Всі ті, для кого бізнес з окупованими територіями є нормою, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями на цих територіях є нормою, представляють загрозу для України, а значить країна буде з ними боротися», — заявив він.

Зеленський наголосив, що буде діяти будь-якими законними способами для нейтралізації подібних загроз, у тому числі завдяки санкціям.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 5 лютого, що санкції щодо телеканалів Медведчука скасувати неможливо.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Також Центр протидії корупції встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.