Подружжя з Кіровоградщини вирощує 200 сортів винограду на 20 сотках (відео)

Умільці виводять нові сорти винограду, щоб випробувати, як вони пристосуються до кліматичних умов регіону

Подружжя Терещенків із села Лікарівка Олександрійського району Кіровоградської області на своєму городі вирощує 200 сортів винограду. Виноградник має площу 20 соток. Про це інформує «Суспільне».

Виноградну лозу купують в українських селекціонерів, говорить Олександр Терещенко. Розповіли, що виноградарством почали займатися вісім років тому, протягом перших п’яти саджанці не приживалися або не давали плодів. Перший урожай зібрали три роки тому.

«У Кіровоградській області кліматичні умови для вирощування винограду несприятливі. Наприклад сорт «Оригінал» – пізній, не буде заморозків, він витягне свою цукристість, а будуть заморозки, не будемо рекомендувати, щоб цей сорт вирощувався в наших умовах», – зазначив чоловік.

Від цьогорічних травневих морозів виноград на одній із ділянок померз. Довелося прищеплювати лозу вдруге.

Найбільший урожай – шість тонн винограду – зібрали три роки тому. Цьогоріч планують зібрати дві з половиною.

Нагадаємо, двокілограмові ґрона винограду сорту кишмиш Велес вирощує на своєму обійсті у селі Вовчинець Івано-Франківської громади прикарпатець Ярослав Гайдей.