Польща потребує більше українців: які працівники нарозхват і скільки платять

Українські заробітчани піднімають економіку Польщі

Наші найближчі західні сусіди активно виходять із кризи. Їхня економіка демонструє безпрецедентне зростання і гостро потребує додаткової робочої сили. Через брак робочих рук деякі галузі поки не можуть вийти на докризовий рівень. Тому заробітчан там рвуть із руками. Про це пише biz.today.ua.

Згідно з прогнозами економістів, польська економіка в нинішньому році дасть більш ніж 11% приріст ВВП (прогнозують 11,1%). При цьому Польща, як і інші європейські країни, відчуває демографічні проблеми і не в змозі наситити свій ринок праці власними громадянами. До того ж, багатьох поляків не влаштовує зарплата на батьківщині, і вони їдуть на заробітки в сусідню Німеччину або далі на захід. Тому проблема припливу робочої сили стоїть дуже гостро.

«Польща відчуває гострий дефіцит працівників з України у всіх ключових галузях економіки. Польська економіка компенсувала втрати від пандемії і демонструє найвищий зріст ВВП за всю історію – на 11,1% за рік, за даними Головного управління статистики Польщі. Активність промислових компаній по найму нових працівників також висока», – говорить директор одного з департаментів міжнародної компанії Gremi Personal Анна Джоболда.

В які галузі терміново потрібні заробітчани?

У Польщі пропадає урожай яблук. Фермери вже підвищили зарплати працівникам на зборі яблук як могли. Кажуть, далі підвищувати немає сенсу, адже тоді їхній бізнес буде збитковим. Поляки неохоче погоджуються на таку роботу. Вся надія – на українців.

Крім того, гостро потребує заробітчан сфера обслуговування (готелі, ресторани і кафе). Там також дуже потрібні робочі руки.

Багато вакансій для українців відкрито в харчовій і переробній промисловості, а також на підприємствах, складах і в логістичних центрах.

Скільки обіцяють платити?

Зарплати в Польщі істотно нижчі, ніж у тій же Німеччині, проте набагато вищі, ніж у нас, в Україні. Тому краще попрацювати кілька місяців там, ніж за ті самі гроші працювати в Україні цілий рік.

Дуже потрібні працівники на м'ясокомбінати і рибозаводи. Там доведеться займатися забоєм індичок і курей, а також виготовляти рибне філе та упаковувати готову продукцію.

На таку роботу запрошують і жінок, і чоловіків. Досвід подібної роботи, а також знання польської мови не вимагають. Місячна зарплата коливається від 27 до 40 тисяч гривень.

Потрібні також працівники на склади. Їм доведеться освоїти навички упаковки одягу і сортування замовлень. Місячна зарплата становить 3,5-4,5 тисячі злотих (23,5-30 тисяч гривень). Розмір оплати залежить від кількості відпрацьованого часу.

На даний момент у Польщі більше вакансій для заробітчан-чоловіків. Зокрема, їм готові запропонувати роботу на виробництві виробів із дерева і металу, а також на виробництві пластмасових виробів для домашнього вжитку. Місячна зарплата на таких підприємствах становить 3,8-4,5 тисячі злотих (25,5-30,1 тисячі гривень).

Всі наведені зарплати – це суми, які видаються працівникам на руки, вже після вирахування податків.

Нагадаємо, на заробітки до Польщі приїжджає все більше іноземців, але агентства з наймання робітників все одно мають серйозні проблеми із виконанням заявок роботодавців.

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