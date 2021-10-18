Українцям розповіли, що буде з цінами на картоплю взимку

Вартість «другого хліба» українців буде залежати від погоди

Українські аграрії розповіли про загибель частини врожаю картоплі в південних і центральних областях. Однак дефіциту картоплі, швидше за все, вдасться уникнути. Про це пише biz.today.ua.

Директор компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук розповів, що рясні опади завдали істотної шкоди врожаям картоплі в південних областях країни. У центральному регіоні причиною зниження врожайності коренеплодів стала літня посуха. Набагато краще йдуть справи у фермерів Західної України.

«Урожай в цих регіонах (південному і центральному. – ред) компенсується достатнім урожаєм в Західній Україні, де фермери збирають до 50 т / га. Думаю, що в цьому році будемо з картоплею», – прогнозує Микола Гордійчук.

Ще один природний фактор, який завадив збору рясних врожаїв картоплі в Україні, це період дощів у вересні поточного року. Аграрії були змушені більш ніж на тиждень зупинити збиральну кампанію. Далі все буде залежати від погоди.

«Зараз все активно намагаються якомога швидше викопати картоплю і покласти його в сховища. Якщо погода дозволить і буде ще 10-15 сонячних днів – будемо з картоплею. Якщо підуть затяжні дощі або настануть ранні заморозки, може бути таке, що буде і дефіцит картоплі», – розповів експерт.

Варто відзначити, що багато країн, які традиційно займаються вирощуванням картоплі, збирають дуже низькі врожаї. Дефіцит картоплі вже спостерігається в Білорусі, а також в Нідерландах. У цих країнах вартість овоча вже збільшилася вдвічі в порівнянні з минулим роком.

Україні, завдяки високим врожаям картоплі в західному регіоні, вдалося знизити обсяги імпорту, тому ціни на внутрішньому ринку залишаються стабільними і порівняно не високими. Однак, варто зазначити, що ціни на продукти харчування в Україні залежать і від ситуації на зовнішньому ринку, що може призвести до збільшення вартості картоплі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціна на картоплю стабілізується лише в листопаді, коли повністю завершиться копання картоплі, а продукція буде закладена у сховища.

Як відомо, картопля в Україні дорожчає протягом останніх тижнів. За місяць ціна на неї зросла майже вдвічі – з 8 до 15 грн за кілограм.

Ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

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