Поет Дмитро Павличко святкує 90-річчя



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Павличко був головою комітету закордонних справ Верховної Ради і послом України в Словаччині та Польщі

Павличко до свого ювілею «прийшов із п’ятитомником спогадів, котрим просто немає ціни», зазначив літературознавець Михайло Слабошпицький

28 вересня виповнюється 90 років Дмитрові Павличку – українському поетові, перекладачеві, літературному критику, громадсько-політичному діячу, Герою України.

Літературознавець Михайло Слабошпицький привітав Павличка на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Дмитрові Павличку - 90! Можна з подивом замислитися про його дивовижний громадянський темперамент, про творче довголіття, про те, як непримиренно відстоював він свою мистецьку незалежність упродовж усього свідомого життя. Про те, до яких компромісів мусив вдаватися в часи комуністичного тоталітаризму, як і більшість класиків, стоячи тоді на позиціях націонал-комунізму. З Незалежністю України в його особі прокинувся видатний державний діяч - саме на посту голови комітету закордонних справ Верховної Ради України, а також будучи послом України в Словаччині та Польщі, очолюючи Українську Всесвітню Координаційну Раду, він продемонстрував і політичну волю, і далекоглядність, і дорогоцінне вміння справжнього лідера», - зазначив Слабошпицький.

Він зауважив, що Павличко до свого ювілею «прийшов із 5-томником спогадів, котрим просто немає ціни».

«Щоб зрозуміти, як усе з нами склалося, які були в нас помилки і промахи і як нам протистояти усім загрозам та викликам, треба читати цей п'ятитомник. Там багато відповідей на злопекучі запитання», - написав літературознавець.

«Привітаймо ж Метра з його таким поважним повноліттям! Хай Вас і далі не полишає Муза!» - зазначив Слабошпицький.