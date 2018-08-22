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    Погода в Україні: спека і грози

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    Погода в Україні: спека і грози

    У столиці може пройти короткочасний дощ з грозою

    Погода на сьогодні: 22 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +31.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, на заході температура від +22 до +30 градусів, вночі до +18.

    На півночі України від +22 до +26 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях від +24 до +27 вдень до +18 вночі.

    У східних областях без опадів, денна температура від +25 до +30, вночі - до +18 градусів.

    На півдні вдень сонячно і без опадів, від +29 до +31 вдень, вночі - до +22, у Криму також без опадів, температура підніметься до +31 вдень, до +21 вночі.

    У Києві сьогодні очікується гроза, температура вдень від +22 до +25 градусів тепла, вночі від +13 до +16.

     

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