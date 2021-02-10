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    Погоня в сніжних Чернівцях: п'яний водій тікав від поліції та спричинив ДТП (відео)

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    Автомобіль горе-керманича евакуювали на арештмайданчик - Погоня в сніжних Чернівцях: п'яний водій тікав від поліції та спричинив ДТП (відео)
    Автомобіль горе-керманича евакуювали на арештмайданчик
    Скріншот фото: відео патрульної поліції Чернівецької області

    Поліцейські направилися за порушником та невдовзі його наздогнали

    П’яний водій автомобіля Lexus влаштував нічну погоню в Чернівцях і врізався у BMW. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Чернівців.

    Подія трапилася 7 лютого, близько 5-ї години ранку, інспектори подали сигнал про зупинку водію автомобіля Lexus LX570, який порушив правила дорожнього руху.

    Замість того, щоби зупинитися, водій лише набирав швидкості та намагався відірватися від патрульних.

    Чоловік, незважаючи на погані погодні умови, продовжував втікати та вже за декілька хвилин не впорався з керуванням та допустив зіткнення з транспортним засобом BMW. На цьому горе-керманич не зупинився, а продовжив рух.

    Поліцейські направилися за порушником та невдовзі наздогнали його.

    Під час спілкування та перевірки документів інспектори помітили, що у водія присутні характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Результат позитивний – 2.31 проміле.

    Патрульні склали на водія шість адміністративних матеріалів. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

    Нагадаємо, в місті Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів. 

    На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждали обидва водії, а також жінка і п’ятирічна дитина.

    Теги: ДТП Чернівці снігопад негода
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