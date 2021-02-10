Погоня в сніжних Чернівцях: п'яний водій тікав від поліції та спричинив ДТП (відео)

Поліцейські направилися за порушником та невдовзі його наздогнали

П’яний водій автомобіля Lexus влаштував нічну погоню в Чернівцях і врізався у BMW. Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Чернівців.

Подія трапилася 7 лютого, близько 5-ї години ранку, інспектори подали сигнал про зупинку водію автомобіля Lexus LX570, який порушив правила дорожнього руху.

Замість того, щоби зупинитися, водій лише набирав швидкості та намагався відірватися від патрульних.

Чоловік, незважаючи на погані погодні умови, продовжував втікати та вже за декілька хвилин не впорався з керуванням та допустив зіткнення з транспортним засобом BMW. На цьому горе-керманич не зупинився, а продовжив рух.

Поліцейські направилися за порушником та невдовзі наздогнали його.

Під час спілкування та перевірки документів інспектори помітили, що у водія присутні характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Результат позитивний – 2.31 проміле.

Патрульні склали на водія шість адміністративних матеріалів. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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