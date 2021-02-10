Ще один мер українського міста самотужки розчищав сніг на вулицях (відео)
До снігового флешмобу в Ковелі долучилися поліцейські
У Ковелі мер Ігор Чайка вийшов на допомогу комунальникам, щоби швидше розчистити місто від снігу. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facedook.
«Ось так ми з колегами з міської ради розчищали парк імені Лесі Українки. Маю ще понад 60 фото про те, як дружно, без пафосу й зайвих слів ковельчани з різних мікрорайонів відгукнулися на моє прохання допомогти нашим комунальникам розчисти місто!», – написав Чайка.
До флешмобу, організованого міським головою Ігорем Чайкою, долучилися також поліцейські Ковельського районного управління поліції.