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    Ще один мер українського міста самотужки розчищав сніг на вулицях (відео)

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    В Україні 10 лютого очікується ожеледь - Ще один мер українського міста самотужки розчищав сніг на вулицях (відео)
    В Україні 10 лютого очікується ожеледь
    Скріншот фото: відео Ігоря Чайки

    До снігового флешмобу в Ковелі долучилися поліцейські

    У Ковелі мер Ігор Чайка вийшов на допомогу комунальникам, щоби швидше розчистити місто від снігу. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facedook.

    «Ось так ми з колегами з міської ради розчищали парк імені Лесі Українки. Маю ще понад 60 фото про те, як дружно, без пафосу й зайвих слів ковельчани з різних мікрорайонів відгукнулися на моє прохання допомогти нашим комунальникам розчисти місто!», – написав Чайка.


    До флешмобу, організованого міським головою Ігорем Чайкою, долучилися також поліцейські Ковельського районного управління поліції.

    Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий також розчищав сніг у місті. Прибирати вулиці і площі вийшли працівники Львівської ратуші, районних адміністрацій та комунальних служб. 
    В Україні 10 лютого очікується ожеледь, через складні погодні умови оголошено І рівень небезпечності. Рятувальники попереджають про ймовірність перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів. 

    Теги: прогноз погоди снігопад негода
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