На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей (фото)

Снігопади призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах

Унаслідок ДТП постраждали обидва водії, а також жінка і п’ятирічна дитина

На Житомирщині на трасі Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський сталася ДТП за участі Toyota і ВАЗ. Інцидент стався вчора, 9 лютого, пише «Житомир-Онлайн».

Унаслідок ДТП постраждали обидва водії, а також жінка і п’ятирічна дитина.

«На 83 км автодороги М-21 водій автомобіля Toyota, житель Житомира 1973 року народження, рухався в напрямку м. Бердичів та під час випередження виїхав на зустрічну смугу, де в цей час їхав автомобіль ВАЗ 2109 під керуванням жителя Житомирського району 1995 року народження. У результаті відбулося лобове зіткнення автомобілів», – повідомляє пресофіцерка патрульної поліції Тетяна Носадчук.

В автомобілі Toyota окрім водія перебувала його дружина 1991 року народження та 5-річний син, вони отримали травми. Водії та пасажири, що отримали тілесні ушкодження, були госпіталізовані до Житомирської районної лікарні.

У місті Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів.

На засніженому Прикарпатті сталася ДТП. Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса. Також до медзакладу з травмами різного ступення доставлено ще тринадцять пасажирів автобуса.

Снігопади в Україні призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах. Главком нагадує, як треба поводитися, щоб не потрапити у дорожню пригоду.