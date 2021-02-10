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    На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей (фото)

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    Снігопади призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах - На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей (фото)
    Снігопади призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах
    Фото: «Житомир-Онлайн»

    Унаслідок ДТП постраждали обидва водії, а також жінка і п’ятирічна дитина

    На Житомирщині на трасі Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський сталася ДТП за участі Toyota і ВАЗ. Інцидент стався вчора, 9 лютого, пише «Житомир-Онлайн».

    Унаслідок ДТП постраждали обидва водії, а також жінка і п’ятирічна дитина.

    «На 83 км автодороги М-21 водій автомобіля Toyota, житель Житомира 1973 року народження, рухався в напрямку м. Бердичів та під час випередження виїхав на зустрічну смугу, де в цей час їхав автомобіль ВАЗ 2109 під керуванням жителя Житомирського району 1995 року народження. У результаті відбулося лобове зіткнення автомобілів», – повідомляє пресофіцерка патрульної поліції Тетяна Носадчук.

    В автомобілі Toyota окрім водія перебувала його дружина 1991 року народження та 5-річний син, вони отримали травми. Водії та пасажири, що отримали тілесні ушкодження, були госпіталізовані до Житомирської районної лікарні.

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    На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей (фото)
    На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей (фото)
    На засніженій Житомирщині зіштовхнулися автівки. Постраждало четверо людей (фото)
    Фото: «Житомир-Онлайн»

    У місті Кобеляки на Полтавщині сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів. Загинули водії транспортних засобів.

    На засніженому Прикарпатті сталася ДТПВід отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса. Також до медзакладу з травмами різного ступення доставлено ще тринадцять пасажирів автобуса.

    Снігопади в Україні призводять до заторів та збільшення випадків ДТП на дорогах. Главком нагадує, як треба поводитися, щоб не потрапити у дорожню пригоду.

    Теги: ДТП прогноз погоди Житомир снігопад
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