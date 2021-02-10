За дві доби рятувальники відбуксували зі столичних доріг понад пів сотні фур

Спецтехніка рятувальників відтягує вантажні автомобілі, що застрягли, на безпечну ділянку дороги

Рятувальники попереджають про порушення чи припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг

Станом на ранок 10 лютого у столиці від Головного управління ДСНС у Києві задіяно три спеціальні автомобілі підвищеної прохідності на ділянках доріг, де можливе ускладнення руху транспорту. Зокрема, спецтехніка рятувальників чергує на вул. Олени Теліги, вул. Академіка Заболотного та проспекті Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Із початку снігопадів рятувальники відбуксирували 58 вантажних автомобілів на безпечну ділянку дороги.

Загалом, на добовому чергуванні в підрозділах ГУ ДСНС у Києві перебуває 412 чоловіки особового складу та 96 основних та спеціальних автомобілів.

Складні погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг та вулиць, припинення руху автотранспорту.

На автошляхах столиці рятувальниками встановлено вісім мобільних пунктів обігріву для водіїв.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.

Як повідомлялося, вранці 10 лютого затори скували дороги Києва. Затримуються рух трамваїв, тролейбусів і автобусів. На громадському транспорті введено оперативне положення.

Вночі для розчищення Києва було задіяно 441 одиниця спецтехніки і 251 працівник у складі 40 бригад з ручного прибирання. Нині кількість техніки збільшено до 472 одиниць. А також залучено понад 500 працівників у складах бригад з ручного прибирання. Тривають роботи з вивезення снігу. За ніч вивезено понад 3 тис. тонн. Працювали і мобільні снігоплавильні комплекси.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.