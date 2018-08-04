Пол Манафорт офіційно заробив в Україні $14 млн



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Пол Манафорт

За 5 років роботи в Україні Пол Манафорт заробив $60 млн

За документами обвинувачення, під час роботи в Україні, політтехнолог Пол Манафорт заробив 60 млн доларів. Про це повідомляє Голос Америки.

Під час роботи в Україні, Пол Манафорт встиг задекларувати 14 млн доларів (504 тис в 2010, 3,1 млн в 2011, 5,4 млн в 2012, 1,9 млн в 2013 та близько 3 млн у 2014). Однак адвокат політтехнолога Філіп Айліффа заявив, що Манафорт приховував закордонні рахунки.

Айліфа повідомив, що у 2011 році він запитував у Манафорта, чи зацікавлений той у іноземних рахунках, на що він відповів негативно. За його словами, деякі іноземні компанії, в контролі яких звинувачують Манафорта, були його клієнтами, але він не знав про зв'язок цих компаній з політтехнологом.

Нагадаємо, українські партнери Манафорта вимагали не реєструвати доходи. Під час судового засідання, адвокат Томан Зенле заявив, що політтехнолог Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, так як це було умовою від його українських колег.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Раніше окружний суд США прийняв рішення перенести на 31 липня слухання в справі про банківські та податкові махінації колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Також федеральний суддя надав імунітет від судового переслідування п'ятьом свідкам у справі Манафорта.

Раніше спецпрокурор США оприлюднив список із 500 речових доказів у справі Манафорта.

Також з’явилась інформація, що у в’язниці до Манафорта ставились як до VIP засудженого. У камері він мав доступ до електронної пошти, мобільного телефону, в нього був приватний простір та приватна ванна кімната

Нагадаємо, 10 липня Манафорта перевели із в'язниці у сільській місцевості в штаті Вірджинія до іншої, яка ближча до Вашингтона.

Раніше адвокат Манафорта повідомляв, що його підзахисний утримується в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Манафорт знаходиться у VIP-секторі Північної в'язниці штату Північна Вірджинія. Його адвокат стверджує, що утримання Манафорта «суворе» і є «обурливим порушенням громадянських свобод» його клієнта.