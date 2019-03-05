Президент затвердив концепцію боротьби з тероризмом, де РФ - головний ворог



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Згідно з Концепцією, на цей час найбільшу терористичну загрозу для України становить агресивна політика Російської Федерації

Президент Петро Порошенко затвердив концепцію боротьби з тероризмом в Україні.

Відповідний указ №53/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Затвердити Концепцію боротьби з тероризмом в Україні», - ідеться в документі.

Президент доручив Кабінету міністрів за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони розробити та затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції.

Крім того, глава держави доручив СБУ за участю інших суб'єктів боротьби з тероризмом підготувати та подати у двомісячний строк на розгляд президентові пропозиції стосовно порядку проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Як зазначено у доданій до указу Концепції, документ визначає мету, завдання, основні принципи та напрями вдосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом з огляду на сучасні терористичні загрози національній безпеці України та прогноз їх розвитку.

Згідно з Концепцією, на цей час найбільшу терористичну загрозу для України становить агресивна політика Російської Федерації, спрямована на дестабілізацію ситуації в державі, в тому числі шляхом інспірування сепаратистських проявів і всебічної підтримки диверсійно-терористичної діяльності маріонеткових квазідержавних утворень на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Зазначається, що дії незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР», зокрема, обстріли цивільних об'єктів та інфраструктури, що спричиняють численні жертви серед цивільного населення, здійснення диверсій, створення перешкод у роботі спостерігачів міжнародних організацій, загроз їх життю і здоров'ю, характеризуються у міжнародній правоохоронній практиці як терористи.