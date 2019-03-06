СБУ спростувала інформацію про перехід на бік України екс-голови «ЦВК ДНР»



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В Україні проти Лягіна йде суд у справі про держзраду

Нардеп пізніше виправила свій пост про Лягіна у соцмережі

В СБУ спростовують інформацію про те, що колишній «глава ЦВК ДНР» Роман Лягін здався за програмою «Тебе чекають вдома». Про це в середу, 6 березня, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на спецслужбу.

«Ми спростовуємо цю інформацію», - сказали в прес-центрі СБУ.

При цьому в спецслужбі нагадали, що справа за заочним звинуваченням Лягіна в державній зраді розглядається в суді.

Раніше нардеп Наталія Веселова повідомила, що Лягін скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома». Пізніше нардеп скоригувала свій пост у соцмережі, вказавши, що «було б непогано, якби він пройшов за програмою СБУ «На тебе чекають вдома» і став цінним свідком».

Раніше стало відомо, що на сторону України перейшла командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк. Украинские спецслужбы вывели Дрюк и ее двоих детей из оккупированной территории после того, как осенью прошлого года в районе Чистяково (бывший Торез) были подорваны восемь танков Т-72 бандформирования «11 полк «ДНР», в котором она воевала. Сюжет о Светлане Дрюк выпустили только сейчас, так как на оккупированном Донбассе находились ее дети. По словам Дрюк, ее подразделением командует кадровый российский офицер Алексей Бернгард.