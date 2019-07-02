Поліція Австралії «зірвала» терористичні акти у Сіднеї



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Австралійська антитерористична поліція

Двом заарештованим інкримінують зв’язки із «Ісламською державою»

Спецпідрозділи поліції Австралії із протидії тероризму заявили про попередження низки терактів в Сіднеї. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Всього поліцією було заарештовано три особи. Об’єктами атаки мали стати посольства і громадські будівлі. Двом заарештованим – 20-ти і 23-х років – інкримінують членство в терористичній організації «Ісламська держава».

В тому числі 20-річний заарештований планував відправитися в Афганістан і воювати там за відповідну терористичну організацію. Його колега, якому 23 роки, був відомий серед онлайн-груп екстремістів. Третій заарештований, який безпосередньо готував атаки, був під наглядом поліції із середини 2018 року після подорожі до Лівану. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Двох інших можуть покарати до 10 років ув’язнення. Всі троє знайомі один із одним щонайменше через соціальні мережі.

Між іншим, раніше повідомлялося, що Австралія побудує новий портдля американських військових. Новий об’єкт буде знаходитися неподалік від міста Дарвін, в якому вже із 2011 року знаходиться контингент американських морських піхотинців. Проте в 2015 китайська компанія винайняла в оренду портову інфраструктуру міста Дарвін, що викликало занепокоєння в американської сторони.

Новий порт на півночі Австралії дасть можливість приймати американські універсальні десантні десанті судна типу Wasp, а також приймати до 2 тисяч піхотинців на ротаційній основі.