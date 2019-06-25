Спецназ Саудівської Аравії спіймав еміра ІДІЛ в Ємені
Як заявив офіційний представник альянсу, піймання терориста – «болючий удар» по ІДІЛ
Війська спеціального призначення Саудівської Аравії захопили так званого еміра терористичного угруповання «Ісламська держава» в Ємені.
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на заяву очолюваної Ер-Ріядом аравійської коаліції у вівторок, 25 червня.
Відзначається, що ватажка екстремістів на ім'я Абу Усама аль-Мухаджир полонили за сприяння єменського спецназу разом зі ще кількома бойовиками. Як заявив офіційний представник альянсу Турки аль-Малікі, піймання терориста – «болючий удар» по ІДІЛ.
Де і за яких обставин вдалося схопити аль-Мухаджира, не уточнюється. Аль-Малікі вказав, що проведення розслідування поки що не дозволяє оприлюднити інші деталі арешту.
У мережі вже з'явилися кадри, на яких спецназівці в нічний час доби виводять аль-Мухаджира з вертольота разом з трьома спільниками.
الصور الأولى لعملية القبض على زعيم تنظيم #داعش في #اليمن "#أبو_أسامة_المهاجر" pic.twitter.com/SzNeaFAvmd— العربية (@AlArabiya) 25 червня 2019 р.
До слова, у травні в Нігерії бойовики ІДІЛ вбили 11 військових.