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    У світі

    Спецназ Саудівської Аравії спіймав еміра ІДІЛ в Ємені

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    Затримання терориста - Спецназ Саудівської Аравії спіймав еміра ІДІЛ в Ємені
    Затримання терориста

    Як заявив офіційний представник альянсу, піймання терориста – «болючий удар» по ІДІЛ

    Війська спеціального призначення Саудівської Аравії захопили так званого еміра терористичного угруповання «Ісламська держава» в Ємені.

    Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на заяву очолюваної Ер-Ріядом аравійської коаліції у вівторок, 25 червня.

     Відзначається, що ватажка екстремістів на ім'я Абу Усама аль-Мухаджир полонили за сприяння єменського спецназу разом зі ще кількома бойовиками. Як заявив офіційний представник альянсу Турки аль-Малікі, піймання терориста – «болючий удар» по ІДІЛ.

    Де і за яких обставин вдалося схопити аль-Мухаджира, не уточнюється. Аль-Малікі вказав, що проведення розслідування поки що не дозволяє оприлюднити інші деталі арешту.

    У мережі вже з'явилися кадри, на яких спецназівці в нічний час доби виводять аль-Мухаджира з вертольота разом з трьома спільниками.

    До слова, у травні в Нігерії бойовики ІДІЛ вбили 11 військових.

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