На Шрі-Ланці продовжили режим надзвичайного стану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайний стан буде діяти протягом місяця з 22 травня

Влада Шрі-Ланки подовжила ще на місяць режим надзвичайного стану, які ввели на острові після великодніх терактів 21 квітня.

Про це повідомляє новинний портал Ada Derana.

Як повідомляється, президент країни Майтрипала Сірісена напередодні підписав відповідне розпорядження.

Згідно з документом, надзвичайний стан буде діяти протягом місяця з 22 травня метою дотримання громадської безпеки та порядку, а також для забезпечення поставок товарів і послуг першої необхідності.

Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

На початку травня поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів.