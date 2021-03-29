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    Фішингові атаки на банки по всьому світу. Підозрюється хакер із Тернопільщини

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    Працівники кіберполіції викрили хакера - Фішингові атаки на банки по всьому світу. Підозрюється хакер із Тернопільщини
    Працівники кіберполіції викрили хакера
    Фото: Нацполіція

    Фінустанови 11 країн світу зазнали збитків на десятки мільйонів доларів

    Працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року викрили хакера, який розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фіну станови.

    Про це повідомляє Департамент кіберполіції НП України.

    39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакета і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях.

    За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet.

    У результаті постраждали фінустанови 11 країн світу. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

    Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів. Досудове розслідування триває.

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    Фішингові атаки на банки по всьому світу. Підозрюється хакер із Тернопільщини
    Фішингові атаки на банки по всьому світу. Підозрюється хакер із Тернопільщини

    Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.

    Як повідомлялося, в Польщі затримали українця, який крав гроші з банківських рахунків. Лише за один раз йому вдалося обібрати жінку на 30 тисяч злотих.

    Теги: Національна поліція України кримінал Офіс Генерального прокурора розслідування хакер
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