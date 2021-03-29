Фішингові атаки на банки по всьому світу. Підозрюється хакер із Тернопільщини

Фінустанови 11 країн світу зазнали збитків на десятки мільйонів доларів

Працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року викрили хакера, який розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фіну станови.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції НП України.

39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакета і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях.

За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet.

У результаті постраждали фінустанови 11 країн світу. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.

Як повідомлялося, в Польщі затримали українця, який крав гроші з банківських рахунків. Лише за один раз йому вдалося обібрати жінку на 30 тисяч злотих.