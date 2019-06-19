Поліція повідомила про нові факти загибелі Тимчука



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Дмитро Тимчук

З квартири нардепа зникли декілька ювелірних виробів

Правоохоронці повідомили про нові факти з місця загибелі народного депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомляється, особа, яка була близькою до загиблого Тимчука, заявила що в квартирі, де знайшли тіло нардепа, відсутні декілька ювелірних виробів.

«У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів», - заявили в поліції.

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті нардепа Тимчука.

Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли з вогнепальним пораненням голови у свої квартирі. Повідомлення про трагедію поступило о 12:15.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Серед експертів популярна думка, що майже неможливо вистрілити собі в голову під час чищення пістолета. В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

Народний депутат від БПП Олександр Бригинець стверджував, що Дмитро Тимчук вранці 19 червня був присутній у сесійній залі.